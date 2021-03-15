Altay, Menemenspor maçı için ilk çalışmasını yaptı
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Altay, Menemenspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

15.03.2021 21:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:57
Altay, Menemenspor maçı için ilk çalışmasını yaptı

TFF 1. Lig'de 19 Mart Cuma günü Menemenspor'u konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'de 19 Mart Cuma günü Menemenspor'u konuk edecek Altay, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-0 mağlup eden Altay, ara vermeden Menemenspor maçı için ilk çalışmasını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki idmanda, dünkü müsabakada forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı, dar alanda oyun oynadı.

Altay, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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