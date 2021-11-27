Altay, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı

MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 30 Kasım Salı günü Manisa FK'yi konuk edecek Altay, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kalan Altay, ara vermeden Manisa FK maçı için ilk çalışmasını yaptı. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü müsabakada forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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