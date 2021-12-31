Altay maçının ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Mustafa Denizli : Takım böyle mücadele ettiği müddetçe bu zorlukların üstesinden geleceğiz

Önder Karaveli: Değerli bir rakibe karşı alınan galibiyet sevindiriciydi

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Beşiktaş sahasında Altay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ın iç sahada oynamanın avantajını kullandığını ifade eden Mustafa Denizli, "Bu turun aşağı yukarı iki takım için de en doğru eşleşmesi diyebiliriz. İki takımdan birinin tur atlaması asla sürpriz olmazdı. Beşiktaş evinde oynamanın avantajını kullandı. Oyun dönerdi şayet, tabii ki pozisyonlar vardı. Biz yeteri kadar pozisyonlara girdik ama şartlar bu akşam bizi isteyip, sonuca ulaşmamıza yetmediğini gördük. Hem yediğimiz golde hem kullanamadığınız pozisyonlarda bunun sıkıntısını yaşadık. Beşiktaş tur atladı, tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında da hem rakiplerine hem Beşiktaş'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

Karaveli son olarak yeni yılla ilgili, "Bütün sıkıntıları ve olumsuzluklarıyla 2021 yılını bitiriyoruz. Umarım yeni yıl sizlere, ailelerinize güzellikleriyle gelir" temennisinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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