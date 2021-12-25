Altay maçının ardından

DENİZLİ (DHA) - Sami Uğurlu: Tüm istediklerimizi sahaya yansıtabildik

Mustafa Denizli : Benim yaşadığım üzüntü herkesten fazla

"İstifa gündeme gelmez, niye gelsin?"

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, galibiyeti hak ettiklerini belirtirken, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, zor bir dönemden geçtiklerini ve bu süreci aşacaklarına inandığını ifade etti.

Ligin ilk yarısındaki fikstürün kendileri adına zor olduğunu aktaran Denizli, transfer konusunda da çalışmalarının olduğunu belirterek, "Alternatifli isimler var. Yaşadığımız sıkıntı aslında sürekli oynayan oyuncuların, Türk oyuncuların takımda olmaması. Birçok pozisyonu değiştirmek durumunda kaldık. Bazı futbolcularımızı ilk kez oynadıkları bölgelerde görevlendirdik. Bu onlar için de bizim için de zor. İlk yarı fikstürü bizim için zordu. Dışarıda daha fazla maç oynadık. Evimizde, yeni stadımızda bütün bunların telafisini yapacağız. Bu takımdan hiçbir şüphem yok, camianın da olmasın" sözlerini noktaladı.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri

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