Altay maçının ardından

EROL BULUT: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

"Bugün bireysel olarak da takım olarak da mağlubiyeti hak ettik. Bu futbolda doğaldır. Maçtan önce skorlara takılmam, kazanıp kaybetmek önemlidir. Ortaya koyduğumuz futbol, rakibimizin isteğine yardımcı oldu. 8 hafta sonunda düşündüğümüz yerdeyiz. Hedefimize mutlaka varacağız. 15-20 gündür bazı arkadaşlarımız yoktu, onları riske etmedik. Dolayısıyla bugün kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Takım olarak iyi görüntü vermedik. İyi mücadeleyi ortaya koyamadık, bunu değerlendireceğiz. Kendimizi çek etmemiz lazım, iyi sonuçlardan sonra düşüncelerimiz davranışlarımızda bir takım eksiklikler olabilir bu maçlar onları çek etme fırsatı veriyor."