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Altay maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Spor
Altay maçının ardından

Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 mağlup etti.

GAZİANTEP (DHA) - Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Altay'ı 4-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EROL BULUT: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kazanılması gereken bir maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Oyuncularını kutlayan Bulut, "Sezon başından bu yana baktığımızda pozisyon üretmekte ve değerlendirmekte sıkıntı vardı. Şükürler olsun bugün yakaladıklarımızı iyi değerlendirdik ve hak ederek 3 puanı aldık. Bireysel hatalardan yediğimiz goller oluyordu, oyun lehimize olmasına rağmen bireysel hatalarla kaybettiğimiz zamanlar oldu. Onu yavaş yavaş gidermeye çalışıyoruz. Bugün defans anlamında iyiydik. Çalışmamız gereken çok şey var defans ve hücum anlamında daha iyi olmamız lazım" dedi.

Bulut, takımı düşünerek hareket ettiğini ve en iyi performansı veren futbolcunun sahada olacağını dile getirerek, "Bireysel hatalar yapan oyuncuları bazen dinlendirmek gerekiyor. Bu hem oyuncuyu dinlendirmek, hem diğer oyuncularımızın performansını görmemize katkı sağlıyor. Kendisinden beklenen performansı gösteren oyuncularımız sahada olacaktır" diye konuştu.

MUSTAFA DENİZLİ: MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, güzel üç haftayı geride bıraktıktan sonra mağlup olmanın kendilerini üzdüğünü söyledi. Geride kalan haftalarda ciddi rakipleri mağlup edip, güzel görüntü verdiklerini anlatan Denizli, şöyle konuştu:

"Bugün bireysel olarak da takım olarak da mağlubiyeti hak ettik. Bu futbolda doğaldır.  Maçtan önce skorlara takılmam, kazanıp kaybetmek önemlidir. Ortaya koyduğumuz futbol, rakibimizin isteğine yardımcı oldu. 8 hafta sonunda düşündüğümüz yerdeyiz. Hedefimize mutlaka varacağız. 15-20 gündür bazı arkadaşlarımız yoktu, onları riske etmedik. Dolayısıyla bugün kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Takım olarak iyi görüntü vermedik. İyi mücadeleyi ortaya koyamadık, bunu değerlendireceğiz. Kendimizi çek etmemiz lazım, iyi sonuçlardan sonra düşüncelerimiz davranışlarımızda bir takım eksiklikler olabilir bu maçlar onları çek etme fırsatı veriyor."

- Gaziantep
Altay maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Spor Haberleri
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