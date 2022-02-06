Altay maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı konuk etti.

Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, geçen hafta 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inden 4 değişiklik yaptı. Sağ bekte Murat'ın yerine Kerim Alıcı görev alırken, sol bekte ise Moubandje'nin yerine Berkan forma giydi. Sarı kart cezası sona eren Soner bir hafta aranın ardından yeniden formasına kavuşurken, sol uyluk arka hamstring kasında yaralanma meydana gelen Jahovic'in yerine devre arasında transfer edilen Di Santo karşılaşmaya 11'de başladı. Sarı-kırmızılarda koronavirüs testi pozitif çıkan Tannane de kadroda yer almadı.

Her iki takım futbolcuları da ısınmaya, herkesi omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda yapılacak olan 'Wings for Life World Run'a davet eden bir pankartla çıktı. Etkinliğin Türkiye ayağı, 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te İzmir'de gerçekleştirilecek.