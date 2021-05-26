Altay maçından notlar

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iki İzmir kulübü Altınordu ile Altay'ın karşı karşıya geldiği Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iki İzmir kulübü Altınordu ile Altay'ın karşı karşıya geldiği Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti. Ayrıca AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten de finalde protokol tribününde yer aldı. Stadyuma az sayıda Altay ve Altınordu taraftarı da alındı.

ALTAY 11 YIL SONRA AYNI STATTA

Altay daha önce 2009-10 sezonunda yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off yükselme grubunda final niteliğindeki son maçta Konyaspor'la karşı karşıya gelmiş, ancak 2-2'lik skor sonucu Süper Lig biletini rakibine kaptırmıştı. Altay, 11 yıl sonra aynı stadyumda sahaya kupa hedefiyle çıktı. Siyah-beyazlılar, 1'inci Lig'de 2000-01, 2005-06, 2006-07, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında 5 defa Play-Off oynamasına rağmen finallerden 1 kez bile Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi. Altay bu periyotta 2 kez final kaybetme acısı yaşadı. İzmir ekibi finalde 2006'da Sakaryaspor'a 2007'de ise Kasımpaşa'ya kaybetti.SÜPER LİG'DE İKİ İZMİR TAKIMI OLACAKAltınordu-Altay arasındaki final maçının son düdüğüyle birlikte İzmir, 18 yıl sonra iki takımla Süper Lig'de yer alacak. İzmir'i Göztepe'den sonra bir kulüp daha Süper Lig'de temsil edecek. En son 2002-03 sezonunda Göztepe ve Altay Süper Lig'de yer almış ancak sezon sonunda iki takım da küme düşme acısı yaşamıştı.HÜSAMETTİN SÜRPRİZİAltay altyapısından yetişen Altınordu'nun forveti Hüsamettin Yener, eski kulübüne karşı final mücadelesinde ilk 11'de yer aldı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Yılport Samsunspor'la deplasmanda oynanan yarı final rövanş maçında 11'de oynattığı sol bek Ufuk'u yedeğe çekerken Hüsamettin'i görevlendirdi. Takımın en skorer ismi olan genç forvet Enis Destan yine yedek soyundu.PAIXAO KESİK YEDİAltay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son 3 sezonun gol kralı olan Portekizli forvet Marco Paixao'yu yedek soyundurdu. Siyah-beyazlılarda ön libero Thiam, Mustafa Denizli döneminde ilk kez forma giydi. Altay'da sağ bek Tolga'nın yerine Cebrail, sol kanat Erhan'ın yerine ise Ziya ilk 11'de şans buldu.MUSTAFA DENİZLİ 4'TE 4'LE SAHAYA ÇIKTI

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, Play-Off finaline 4'te 4 yaparak çıktı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve gelen tecrübeli teknik adam Ümraniyespor (D) ve Bandırmaspor galibiyetlerinin ardından yarı finalde İstanbulspor karşısında iki önemli zafere imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü