Altay Maçı Öncesi Taraftarlar Karşıyaka'nın Tesislerini Bastı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 puanı ödenmeyen borçları nedeniyle silinen ve 5 puanla düşme hattında son sırada yer alan Karşıyaka'da pazar günü oynanacak Altay derbisi öncesi bir grup taraftar, gece yarısı tesisleri bastı. Son dönemde şirketleşme gündemine odaklanan yeşil-kırmızılı kulüpte 15 civarında taraftar, gece saat 02.30 civarında Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne girdi.

TEK TEK FUTBOLCULARIN ODALARINA GİRDİLER

Kamp merkezine yönelen taraftarlar, futbolcuların uyuduğu ikinci kata tezahüratlarla çıktı. Ellerinde içki şişeleri de bulunan taraftarlar, önce koridora, sonra tek tek futbolcuların odalarına girdi. Bazı taraftarlar, o anları cep telefonlarıyla saniye saniye görüntüledi. Taraftarlar kamp merkezinin koridorunda, "Futbolcular şöyle bir çıksın konuşalım. Biz uyumuyoruz siz de uyumayın, delirdik" diye bağırdı.

KAPILARI TEKMELEYEREK KIRDILAR

Yataklarından iç çamaşırlarıyla kalkıp odalarından çıkan tesisteki genç futbolcular büyük şaşkınlık ve şok yaşadı. Bazı futbolcular ise korkup odalarının kapısını kilitledi. Bir taraftar, gece yarısı büyük korku yaşayan futbolcuların içerden kilitlediği kapıyı tekmeleyerek kırdı. Altyapıda yetişen futbolculardan Battal, tribünden tanıdığı taraftarları, "Sabah antrenman var" diyerek uyardı. Taraftarlar, koridora çıkarttıkları futbolculara, "Hepinizi seviyoruz. Bizim kardeşimizsiniz. Ama biz ölüyoruz, ailemizi görmeyip deplasmanlara geliyoruz. Biz Karşıyaka çocuğuyuz. Hepinizin sıkıntılısınız, paraya ihtiyacınız var biliyoruz ama sabrımız sonuna geldi. Sizden Altay derbisini kazanmanızı bekliyoruz" dedikten sonra yine tezahüratlarla tesisten ayrıldı. Futbolcuların aileleri de olayı duyunca büyük endişe ve korku yaşadı.

PRİM İSYANI

Karşıyaka'da yönetimle futbolcuların arası geçen hafta yaşanan prim krizi nedeniyle açıldı. Peşinat ve hak edişlerini almakta zorluk yaşayan futbolcular, Nazilli Belediyespor deplasmanı öncesi Şanlıurfaspor galibiyetinin 4'er bin TL olarak açıklanan primleri ödenmeyince sosyal medya hesaplarında yönetime yönelik, "Alın terinin döküldüğü, helal ekmeğin kazanıldığı yerde emek sahibi değil emek hırsızları zengin olur" diye bir mesaj paylaştı. Primler bunun ardından futbolculara maç günü dağıtıldı. 2 sezondur transfer yasaklısı olan kulüpte Başkan Mutlu Altuğ, şirketleşme kapsamında mutlaka devre arasında transfer yasağının kalkacağını söyleyip, "Takımda mental yorgunluk, nasıl olsa kötü de oynasak buradayız havası var. Artık ne kadar ekmek o kadar köfte dönemi bitti. Devre arasına kadar olan süreç futbolcular için fırsat" açıklamasını yapmıştı.

TESİSTE GÜVENLİK YOK

Mali olarak tarihinin en zorlu günlerini geçiren, adı sürekli krizlerle anılan Karşıyaka'da Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin güvenlikçileri, maaşları ödenmeyince işten ayrıldı. Tesiste sadece sabahları kapıda tek güvenlik görevlisi bekliyor. Gece saatlerinde ise tesislerde güvenlik personeli bulunmuyor.

YÖNETİMDEN ŞİRKETLEŞME TEŞEKKÜRÜ

Karşıyaka Yönetimi, 15 Kasım'daki mali genel kurulda üyelerden şirketleşme yetkisi alınması sonrası camiaya teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda, "Tarihimizin belki de en önemli genel kurulu olan ve şirketleşmemizin önünün açıldığı bu mali genel kurulda kulübümüzün kurtuluş reçetesi olan Karşıyaka Sportif A.Ş'nin ilk adımlarını hep beraber atmış bulunmaktayız" ifadeleri yer aldı. Kongreye Infinite Invest adlı Hollanda'da kurulan proje finansmanı, fon ve yatırım planlama şirketinden alınan niyet mektubunu sunan yönetim, Rus şirketi olan Onexim isimli firmadan bu süreç dahilinde alınan resmi bir teklif olmadığını da açıkladı. Kaf-Kaf'ta Başkan Mutlu Altuğ da geçtiğimiz pazar günü İzmir'e gelen eski Rumen futbolcular Hagi ve Popescu'yla kendi işleriyle ilgili görüştüğünü belirtmişti.