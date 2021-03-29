Altay maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da tempo arttı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altay'ı konuk edecek olan Bursaspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altay'ı konuk edecek olan Bursaspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım akşam idmanında taktik çalışma yaptı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı