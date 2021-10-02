Altay ligde 4'te 4 peşinde - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay ligde 4'te 4 peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altay ligde 4'te 4 peşinde

SÜPER Lig'de son 3 maçında Göztepe, Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla mağlup eden Altay yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

GAZİANTEP (DHA) -

SÜPER Lig'de son 3 maçında Göztepe, Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla mağlup eden Altay yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Ligde 8'inci haftaya 15 puanla 3'üncü sırada giren Altay, 8 puanı bulunan 14'üncü basamaktaki Gaziantep FK'yı mağlup ederek 35 yıl sonra Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet almayı hedefliyor. Rakibine ilk iç saha yenilgisini tattırmak isteyen siyah-beyazlılarda Thiam'ın cezası sona ererken, Rayan ve Poko iyileşti. Tedavisi süren Rodriguez'in forma giyemeyeceği Altay'da Eren'in oynamasının da zor olduğu bildirildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı

Adana Demirspor'un hocası Montella'nın yüzüne ne oldu? Başına gelenleri gülerek anlattı

 Son dakika... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı

Son dakika... Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, istifa kararı aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Seyit Torun Lionel Messi
Magazin İbrahim Tatlıses Şafak Sezer Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Mustafa Denizli
Tüm Haberler Memduh Büyükkılıç Rüya Tabirleri Emine Erdoğan Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altay ligde 4'te 4 peşinde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:03:32. #1.12#