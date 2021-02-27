Altay lider Giresunspor'a konuk
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Altay lider Giresunspor'a konuk

27.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:43
Altay lider Giresunspor'a konuk

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta içinde derbide Altınordu'ya 3-1 yenilerek averajla Play-Off hattından çıkan Altay, yarın deplasmanda lider Giresunspor karşısında galibiyet arayacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta içinde derbide Altınordu'ya 3-1 yenilerek averajla Play-Off hattından çıkan Altay, yarın deplasmanda lider Giresunspor karşısında galibiyet arayacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak 24'üncü hafta mücadelesinde Sarper Barış Saka düdük çalacak. Altay'da tedavileri süren Gençer, Özgür ve Harun dışında eksik yok. Ligde 38 puanı bulunan 7'nci sıradaki İzmir ekibi, 53 puanlı liderin 12 maçlık galibiyet serisini sona erdirmeye çalışacak.

Özgüveni tavan yapmış, birlikte oynamayı beceren, çok formda bir rakiple karşılaşacaklarını söyleyen Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bizim için kolay bir maç olmayacak. Oyuncu kalitemizi sahaya yansıtır, planlarımızı uygular ve basit hata yapmazsak kazanacağımıza inanıyorum. Bireysel hatalardan yediğimiz goller bizi demoralize ediyor. Dirençli olmalıyız. Kariyer ve tecrübe olarak üst seviyede oyunculara sahibiz, ancak kolay gol yediğimizde sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.Deneyimli teknik adam, "Geniş bir kadromuz var, bunun artıları olduğu gibi dezavantajları da var. Oynamadığı zaman enerjisi düşen oyuncular olabiliyor. Burada kim oynarsa oynasın takımın menfaatleri önemli olacak. Bunu yapabilecek teknik ekibe ve oyuncu grubuna sahibiz. Yönetim zaten desteğini veriyor. Arkamızda olan camiaya da ayrıca teşekkür ediyorum. Takım olma duygusunu, hedefe inanma noktasındaki kararlılığı ortaya koyduğumuzda Altay'ın yenemeyeceği takım yok. İnancımızı yüksek tutacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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