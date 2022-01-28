Altay Kurtoğlu kimdir? Yalnız Kurt 'Altay' kimdir, kim canlandırıyor? Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?

Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Altay Kurtoğlu geliyor. Peki, Altay Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Altay Kurtoğlu gerçek adı nedir? Altay Kurtoğlu karakterini kim canlandırıyor? Hasan Denizyaran kimdir? Hasan Denizyaran rol aldığı diziler hangileri?

YALNIZ KURT ALTAY KURTOĞLU KİMDİR?

Altay Kurtoğlu karakterini "Hasan Denizyaran" canlandırmaktadır.

Hasan Denizyaran (Altay)

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

HASAN DENİZYARAN KİMDİR?

Hasan Denizyaran (d. 26 Mayıs 1993, İstanbul), Türk oyuncu.

26 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan Denizyaran, kariyerine modellikle başladı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz'ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki "4N1K" filmi ile sinema dünyasına adım attı.

Rol aldığı yapımlar

2016 : Hayat Sevince Güzel : Erkan Yıldız : TV dizisi

2017 : 4N1K : Ali Tekelioğlu : Sinema filmi

2018 : Elif : Akın : TV dizisi

2019 : Kim Daha Mutlu? : Sinan : Sinema filmi

2019 : Afili Aşk : Uğur : TV dizisi

2021 : İşte Bu Benim Masalım : Pamir : İnternet dizisi

2022- : Yalnız Kurt : Altay Kurtoğlu : TV dizisi

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

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