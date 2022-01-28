Altay Kurtoğlu kimdir? Yalnız Kurt 'Altay' kimdir, kim canlandırıyor? Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?
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Ekranların yeni dizisi Yalnız Kurt bugün ilk bölümü ile yayınlandı. Dizi başlamasıyla birlikte Yalnız Kurt oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Altay Kurtoğlu oldu. Peki, Altay Kurtoğlu kimdir? Yalnız Kurt 'Altay' kimdir, kim canlandırıyor? Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir? Detaylar haberimizde...
Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Altay Kurtoğlu geliyor. Peki, Altay Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında? Altay Kurtoğlu gerçek adı nedir? Altay Kurtoğlu karakterini kim canlandırıyor? Hasan Denizyaran kimdir? Hasan Denizyaran rol aldığı diziler hangileri?
Altay Kurtoğlu karakterini "Hasan Denizyaran" canlandırmaktadır.
Hasan Denizyaran (Altay)
Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.
Hasan Denizyaran (d. 26 Mayıs 1993, İstanbul), Türk oyuncu.
26 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan Denizyaran, kariyerine modellikle başladı. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 2017 yılında ise Büşra Yılmaz'ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki "4N1K" filmi ile sinema dünyasına adım attı.
Rol aldığı yapımlar
- 2016 : Hayat Sevince Güzel : Erkan Yıldız : TV dizisi
- 2017 : 4N1K : Ali Tekelioğlu : Sinema filmi
- 2018 : Elif : Akın : TV dizisi
- 2019 : Kim Daha Mutlu? : Sinan : Sinema filmi
- 2019 : Afili Aşk : Uğur : TV dizisi
- 2021 : İşte Bu Benim Masalım : Pamir : İnternet dizisi
- 2022- : Yalnız Kurt : Altay Kurtoğlu : TV dizisi
Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu
Kürşat Alnıaçık
Damla Colbay - Sare Türkmen
Murat Han - Doğan Sakınma
Polat Bilgin
Gökhan Soylu
Deniz Evin - Sefer
Cihan Ünal - Davut Bahadır
Yaprak Medine - Mira