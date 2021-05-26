Altay kupasına kavuştu

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay, Play-Off birinciliği kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in elinden aldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay, Play-Off birinciliği kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in elinden aldı. Altay takım kaptanı İbrahim Öztürk kupayı arkadaşlarıyla birlikte havaya kaldırdı. Kupa töreninde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçtan sonra futbolcuların omuzlarında tribünleri selamlarken, deneyimli teknik adam gözyaşlarına hakim olamadı. Mustafa Denizli, kupayı havaya kaldırarak şampiyonluk sevincine ortak oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı hoparlöründen çalınan Altay Marşı eşliğinde siyah-beyazlılar şampiyonluk şarkıları söyledi.

Siyah-beyazlılara 89'uncu dakikada attığı golle galibiyeti getiren Portekizli gol kralı Marco Paixao, tribündeki taraftarlara üçlü çektirdi. Üç kez üst üste gol kralı olarak tarihe geçen Paixao, sezonu 25 golle tamamladı. Yıldız futbolcu ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22 gol atarak gol kralı olmuştu.Altay, 1'inci Lig Play-Off'larındaki şanssızlığını kırdı. Daha önce 5 kez Play-Off oynayıp Süper Lig'e çıkamayan siyah-beyazlılar, ilk defa finallerde hedefe ulaştı.BAŞKAN EKMEKÇİOĞLU DUYGULANDI

Altay'ın 31 yaşındaki başkanı Özgür Ekmekçioğlu, maçtan sonra sahada sesi titreyerek yaptığı açıklamada, "38 yıl sonra hocamız buraya geldi. İlk kez teknik direktör olarak görev aldı. Burada şampiyon olmak ve taraftarımızla olmak beni çok duygulandırdı. Mustafa Denizli hocamız buranın bir parçası, yaşayan efsanelerinden bir tanesi. 'Gelir görevimi yaparım' dedi. Kendisine minnettarız. Geldi ve Altay'ı şampiyon yaptı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı