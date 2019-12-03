Altay kupada Trabzonspor'a karşı

03.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:05

TFF 1. Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen Altay, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında evinde Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakada Serkat Tokat düdük çalacak. Müsabakanın bilet fiyatları kapalı tribünde yer alacak Altay taraftarları ve açık tribünden maçı izleyecek Trabzonspor taraftarları için 30 TL olarak belirlendi. Kadın ve öğrenciler ise 10 TL karşılığında stada alınacak.

Siyah-beyazlılar, 19 Aralık'ta Trabzon'da oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Trabzonspor'la son olarak 23 Şubat 2006'da yine kupada karşılaşan İzmir ekibi, rakibine 1-0 mağlup olmuştu. İki takımında kupa randevusunda yedek ağırlıklı kadrolarla mücadele etmesi bekleniyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. tur müsabakalarında rakibini eleyecek ekipler adlarını son 16 turuna yazdıracak. Altay, kupada Mardin Büyükşehir Başakspor (D) ve Görelespor'u elemişti.

Kaynak: DHA