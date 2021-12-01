Altay kupada başka

DENİZLİ (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak düşüşe geçen Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam ediyor. Kupadaki ilk sınavında 3'üncü turda Belediye Derincespor'u 5-1'lik skorla saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, dün 4'üncü turda karşılaştığı 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup ederek moral buldu. İlk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmanın ikinci devresinde Rayan (2) ve Paixao'nun (2) golleriyle rakibini dize getiren İzmir temsilcisi, tur atlayarak taraftarının gönlünü aldı. Kupada 2 maçta 9 gol kaydeden Altay kalesinde 3 gol gördü. Yedek ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıkan Altay'da Mısırlı santrfor Ahmed Yasser Rayan, röveşata ile kaydettiği jeneriklik golüyle kupanın en şık gollerinden birine imza attı. Altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Kazımcan Karataş, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir deplasmanında olduğu gibi kupada da 90 dakika sahada kalırken, yine altyapı patentli Cem Özgener ise kupada 86'ncı dakikada oyuna girerek ikinci kez A takımda forma şansı buldu. Ligde cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Altay'da sarı kart cezalısı Thiam forma giyemeyecek. Björkander, Naderi ve Eren'in ise tedavileri sürüyor.

MUSTAFA DENİZLİ'YE ÖDÜL

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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