SPOR Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Mustafa Denizli'nin istediği oyuncularla görüşüyoruz
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SPOR Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Mustafa Denizli'nin istediği oyuncularla görüşüyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Mustafa Denizli'nin istediği oyuncularla görüşüyoruzVIDEO YOKErgin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -SÜPER Lig'e 18 yıl sonra yükselen İzmir temsilcisi Altay'da yuvaya 38 sene sonra dönüp kulübün büyük hasretine son veren teknik direktör Mustafa Denizli'nin göreve devam...

Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Mustafa Denizli'nin istediği oyuncularla görüşüyoruz

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Ergin KARATAŞ/ İZMİR, (DHA) -

SÜPER Lig'e 18 yıl sonra yükselen İzmir temsilcisi Altay'da yuvaya 38 sene sonra dönüp kulübün büyük hasretine son veren teknik direktör Mustafa Denizli'nin göreve devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Başkan Özgür Ekmekçioğlu, suskunluğunu bozdu. Ekmekçioğlu, transferde Mustafa Denizli'nin istediği oyuncuları almaya çalıştıklarını, tecrübeli teknik adamın durumunun buna bağlı olduğunu söyledi.

Denizli, geçen hafta yaptığı açıklamada bekleten değil, bekleyen taraf olduğunu belirterek sitem ederken, Ekmekçioğlu, tecrübeli teknik adam ile sürekli görüştüklerini, dün akşam da bir araya geldiklerini söyledi.

Mustafa Denizli'nin istediği oyuncular olduğunu kaydeden Ekmekçioğlu, "Kendisi istediği oyuncuların listesini verdi. Bu oyuncu grubunun olması durumunda devam etmek istediğini söyledi. Biz de onun verdiği listeye göre çalışıyoruz. Bunlarla ilgili sonuçlandırmak üzere olduğumuz oyuncular var, sonuçlandırdığımız bazı transferler de var ama bunların hepsini toplu imza töreniyle beyan etmek istiyoruz. Bu liste üzerinde hocamızın istediği oyuncuların tamamını alabilirsek, hocamız da bu şartla devam etmek istediğini söylemişti. Bu listenin bir kısmını tamamlamak üzereyiz. Devamını da tamamlamak istiyoruz. Hocamıza zaten ekstra bir şey sunma gibi bir durumumuz olamaz. Orası bunun evi. Umarım biz de bu transfer başarısını gösterebiliriz, biz de onunla yürümek isteriz" dedi.

"ŞU AN B PLANI YOK"

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'nin göreve devam etmemesi halinde şu an için herhangi B planlarının olmadığını belirterek, "Tabii ki kulübümüzün Süper Lig'de daim olmasını istiyoruz. Bunu da güzel bir şekilde Mustafa hocamızla devam ettirmek isteriz. Ancak olmazsa da alacağımız isimler, tüm teknik adamların çalışmak isteyeceği oyuncular olacak" diye konuştu.

POKO VE İBRAHİM TAMAM, START 7 TEMMUZ'DA

Mevcut kadrolarında 40 yaşındaki Türkiye profesyonel liglerinin en yaşlı futbolcusu İbrahim Öztürk ve Andre Poko'yla yeniden anlaştıklarını dile getiren Ekmekçioğlu, sözleşmesi süren oyuncularla yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Ekmekçioğlu, sezon hazırlıklarına da 7 Temmuz Çarşamba günü Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde başlayacaklarını, yeni sezon öncesi kamplarını yurt içinde yapacaklarını sözlerine ekledi.

SPOR Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Mustafa Denizli'nin istediği oyuncularla görüşüyoruz
SPOR Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Mustafa Denizli'nin istediği oyuncularla görüşüyoruz
SPOR Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Mustafa Denizli'nin istediği oyuncularla görüşüyoruz
SPOR Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Mustafa Denizli'nin istediği oyuncularla görüşüyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Altay Başkanı Ekmekçioğlu: Mustafa Denizli'nin istediği oyuncularla görüşüyoruz - Haberler Spor
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