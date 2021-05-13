Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
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Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor'la karşılaşacak Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "İnşallah bu sezonun en güzel bayramı da bu sezonu şampiyonlukla tamamlamak olur.

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor'la karşılaşacak Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "İnşallah bu sezonun en güzel bayramı da bu sezonu şampiyonlukla tamamlamak olur." dedi.

Altay'ın Twitter hesabından yayımlanan videoda, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yanı sıra teknik heyet ve futbolcuların bayram mesajlarına yer verildi.

Ekmekçioğlu, başta Altay camiasının olmak üzere herkesin bayramını kutladı.

Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar dileyen Ekmekçioğlu, "İnşallah bu sezonun en güzel bayramı da bu sezonu şampiyonlukla tamamlamak olur." diye konuştu.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de herkesin bayramını tebrik ederek, "Geleceğimiz inşallah umut dolu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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