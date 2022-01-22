Altay, Konyaspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'de yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Altay, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışma ile tamamlandı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Altay-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
Mustafa Turgat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek
İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden A Milli Takım ve Altay'ın eski futbolcularından Mustafa Turgat'ın cenazesi yarın Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Işıkkent Mezarlığı'nda defnedilecek.
Altay Kulübü de yayınladığı mesajla Mustafa Turgut'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.