Altay - Konyaspor maç sonucu kaç kaç bitti? Altay-Konyaspor maçının gollerini kim attı? 23 Ocak Pazar Süper Lig Altay Konyaspor maç sonucu kaç kaç?

2021-2022 Süper Lig 23. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Altay - Konyaspor arasında oynanıyor. Altay - Konyaspor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Altay - Konyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Altay - Konyaspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Altay - Konyaspor kaç kaç? Altay - Konyaspor golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...