Altay - Konyaspor maç sonucu kaç kaç bitti? Altay-Konyaspor maçının gollerini kim attı? 23 Ocak Pazar Süper Lig Altay Konyaspor maç sonucu kaç kaç?
2021-2022 Süper Lig 23. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Altay - Konyaspor arasında oynanıyor. Altay - Konyaspor maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Altay - Konyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Altay - Konyaspor maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Altay - Konyaspor kaç kaç? Altay - Konyaspor golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Altay - Konyaspor arasında oynanacak. Peki, Altay - Konyaspor maçı bitti mi? Altay - Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 23 Ocak Altay - Konyaspor maçı hakkında bilgiler!
Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Altay, Konyaspor'u konuk edecek. 23 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.
Altay - Konyaspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Altay - Konyaspor maçı tüm hızıyla devam ediyor.
Maç sona erdi.
Altay: 0
Konyaspor: 1
Goller: Ahmet Hasan Mahcub *Konyaspor
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sol kanattan Bytyqi'nin ceza yayına yerden çıkardığı topa gelişine vuran Endri'nin pozisyonunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
3. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında kaleci Sehic'in önde olduğunu gören Pinares, kaleye aşırtma şut denedi ancak top az farkla yandan dışarı gitti.
31. dakikada Konyasporlu Bytyqi, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye vurdu. Kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.
43. dakikada ceza sahası yayı önünden serbest vuruş kullanan Altay'da, Pinares'in şutu kaleci Sehic'den döndü. Topu önünde bulan Rayan, şut atmak istese de savunma engel oldu.
45+4. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan pozisyonda Bytyqi'nin vuruşu savunmadan döndü. Sol direk önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Hassan'ın şutunu ise kaleci Lis kornere çeldi.