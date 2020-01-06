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Altay kondisyon çalıştı

TFF 1. Lig ekibi Altay, devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek'te çalışmalarına devam ederken, bugün yapılan antrenmanda futbolculara kondisyon yüklenmesi yapıldı.

06.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:36
Altay kondisyon çalıştı

TFF 1. Lig ekibi , devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü 'te çalışmalarına devam ederken, bugün yapılan antrenmanda futbolculara kondisyon yüklenmesi yapıldı.


İzmir temsilcisi Altay, TFF 1. Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar, düz koşu ve ısınma organizasyonları ile başladı. Futbolcular daha sonra antrenmanın büyük bir bölümünde kondisyon çalışmaları yaparken, son bölümde ise taktik idmanı yaptı. Siyah-beyazlılar Belek'te çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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