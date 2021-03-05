Altay Kışlası sosyal tesislerinde sona gelindi
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Altay Kışlası sosyal tesislerinde sona gelindi

05.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:25
Altay Kışlası sosyal tesislerinde sona gelindi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Altay Kışlası içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden sosyal tesislerin inşaatında incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Altay Kışlası içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden sosyal tesislerin inşaatında incelemelerde bulundu.

Beraberinde Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve bazı daire başkanları ile birlikte Altay Kışlası'nda incelemelerde bulunan Gürkan, Malatya'nın geleceği için büyük önem arz eden yol, imar ve sanayi sitesinin gerçekleştirileceği çalışmalara karşılık yapılan sosyal tesislerde inşa çalışması devam ettiğini bildirdi.

Büyük ölçüde tamamlanan tesisle ilgili inceleme gezisi sırasında bir açıklama yapan Başkan Gürkan, "Altay Kışlası içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak sanayi sitesi kurmak üzere askeri bölgeden almış olduğumuz 1100 dönümlük alana karşılık olarak yapımına başlanan yemekhane, misafirhane, kafeterya, er gazinosu ve sosyal tesislerin inşaatı büyük bir hızla devam etmekte. Şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu ve yükümlülüğü yerine getirmekteyiz. Anlaşma ile aldığımız bin 100 dönümlük alan ile meradan alınan bin dönümlük yerle birlikte yaklaşık 2 bin 100 dönümlük alan içerisinde de yine İmar Daire Başkanlığımız tarafından yoğun bir çalışma yapılıyor. Alan içerisinde yapılacak olan sanayi işletmelerinin ihtiyaç duyulan hacimlere ve işlevlere göre planlamalar yapılıyor. Planlamalar bittikten sonra sanayici kardeşlerimizle yapacağımız toplantıda kendilerinin talep ettikleri revizyonları da yaparak o bölgenin ihale sürecine geçeceğiz. İnşallah Malatya'da bir taraftan Fidancılar Sitesi, bir taraftan Şire Pazarı, bir taraftan Buğday Pazarı, bir taraftan Lisanslı Depo yaparken bir tarafta da Sanayi ve diğer tesisler yapılacaktır. Bu çalışmaların Malatya'mıza, Malatya insanımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Altay Kışlası içerisinde yaptığımız tesislerin de askerlerimize, Milli Savunma Bakanlığımıza ve buralardan yararlanacak olan bütün paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - MALATYA

Altay Kışlası sosyal tesislerinde sona gelindi
Altay Kışlası sosyal tesislerinde sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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