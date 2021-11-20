Altay kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Altay gerçek ismi ne, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Tüm şarkıları nelerdir?

Altay'ın şarkıları ve albümleri merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konuğu olan Altay kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli? İşte tüm bilgiler...

ALTAY KİMDİR?

Altay (d. 1970, Rize), Türk pop müziği sanatçısı.

İlk albümü ''Kalpsizsin'', 2000 yılında yayımlandı. İkinci albümü ''Yolcu Yolunda Gerek'' Haziran 2001'de yayınlandı. 23 Kasım 2002'de ''Seninle'' albümü, 21 Haziran 2004'de ''Anadolu'dan Dünyaya'' albümlerini çıkardı. 20 Haziran 2006'da çıkan ''Öyle Olsun'' albümü, sanatçının Ahmet Özdem firması altında yayınlanan albümüdür. 29 Mayıs 2007'de ''Zor Bulursun'' albümünü çıkardı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı. 15 Nisan 2011'de Poll Production etiketiyle ''Elma'' teklisini çıkarmıştır. 9 Nisan 2013'de yine Poll Production ''Berduş'' albümünü çıkarmıştır. Mayıs 2015'de ''Bay Bay'' EP albümü çıkarmıştır.

DİSKOGRAFİSİ

Albümleri

2000 - Kalpsizsin

2001 - Yolcu Yolunda Gerek

2002 - Seninle

2004 - Anadolu'dan Dünyaya

2006 - Öyle Olsun

2007 - Zor Bulursun

2009 - Sana Bayılıyorum

2013 - Berduş

2017 - Ziyaret

EP'leri

2010 - Şekil A

2015 - Bay Bay

Single'ları

2011 - Elma

2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)

2016 - Yolcu Yolunda Gerek

2018 - Kalp Gözüm

2019 - Keşke Aramasaydın

2020 - İki Satır

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