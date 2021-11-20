Altay kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Altay gerçek ismi ne, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Tüm şarkıları nelerdir?
Bugün Şarkılar Bizi Söyler konuklarından birisi Altay oldu. Bunun ardından izleyiciler, Altay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Altay kimdir? merak etti. Peki, Altay şarkıları nelerdir? Altay'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Altay'ın şarkıları ve albümleri merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konuğu olan Altay kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli? İşte tüm bilgiler...
ALTAY KİMDİR?
Altay (d. 1970, Rize), Türk pop müziği sanatçısı.
İlk albümü ''Kalpsizsin'', 2000 yılında yayımlandı. İkinci albümü ''Yolcu Yolunda Gerek'' Haziran 2001'de yayınlandı. 23 Kasım 2002'de ''Seninle'' albümü, 21 Haziran 2004'de ''Anadolu'dan Dünyaya'' albümlerini çıkardı. 20 Haziran 2006'da çıkan ''Öyle Olsun'' albümü, sanatçının Ahmet Özdem firması altında yayınlanan albümüdür. 29 Mayıs 2007'de ''Zor Bulursun'' albümünü çıkardı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı. 15 Nisan 2011'de Poll Production etiketiyle ''Elma'' teklisini çıkarmıştır. 9 Nisan 2013'de yine Poll Production ''Berduş'' albümünü çıkarmıştır. Mayıs 2015'de ''Bay Bay'' EP albümü çıkarmıştır.
DİSKOGRAFİSİ
Albümleri
2000 - Kalpsizsin
2001 - Yolcu Yolunda Gerek
2002 - Seninle
2004 - Anadolu'dan Dünyaya
2006 - Öyle Olsun
2007 - Zor Bulursun
2009 - Sana Bayılıyorum
2013 - Berduş
2017 - Ziyaret
EP'leri
2010 - Şekil A
2015 - Bay Bay
Single'ları
2011 - Elma
2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)
2016 - Yolcu Yolunda Gerek
2018 - Kalp Gözüm
2019 - Keşke Aramasaydın
2020 - İki Satır
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