Altay keskin virajlarda
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Altay keskin virajlarda

10.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:12
Altay keskin virajlarda

TFF 1'inci Lig'de peş peşe aldığı 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 yenerek moral bulan Altay, ligde üst üste zorlu maçlara çıkacak.

TFF 1'inci Lig'de peş peşe aldığı 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 yenerek moral bulan Altay, ligde üst üste zorlu maçlara çıkacak. Topladığı 35 puanla 6'ncı sırada yer alan siyah-beyazlılar, önümüzdeki 5 haftada kendisi gibi zirve hedefleyen ekiplerle kozlarını paylaşacak. Ligde cumartesi günü evinde 1 basamak altında yer alan 34 puanlı Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak İzmir ekibi, daha sonra sırasıyla 37 puanlı Adana Demirspor (D), 34 puanlı Altınordu, 44 puanlı lider Giresunspor (D) ve 36 puanlı Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.

Süper Lig hedefleyen Altay'ın bu 5 haftalık periyotta toplayacağı puanlar ligdeki rotasını belirleyecek. Siyah-beyazlılarda bugün resmi sözleşme imzalaması beklenen teknik direktör Osman Özköylü, Keçiörengücü karşısında ilk maçına çıkacak. İlk yarıda rakibini 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, iç sahada da Başkent ekibini dize getirmeyi hedefliyor. Bu arada Altay'da son 2 maçta kadroya alınmayan stoper Berkay ile sağ bek Tolga'nın teknik direktör tercihi nedeniyle forma giyemediği belirtildi. Takımla antrenmanları sürdüren iki futbolcunun kadro dışı bırakılmadığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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