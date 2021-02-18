Altay keskin virajda

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilerek Play-Off hattının dışında kalan Altay, yarın deplasmanda kendisi gibi Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren rakiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak.

Bu mücadeleyle kapılarını ilk kez açacak 33 bin kapasiteli Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. Konuk siyah-beyazlılarda kart cezalısı Zeki Yıldırım ile sol arka adalesinde yırtık tespit edilen kaptan İbrahim Öztürk, Adana deplasmanında forma giyemeyecek. Süper Lig yarışını yakından ilgilendiren 90 dakika öncesi ligde ilk yarıda bir ara liderlik koltuğunda oturan sekizinci sıradaki İzmir temsilcisinin 35, Play-Off hattında dördüncü basamakta bulunan Adana Demirspor'un ise 38 puanı bulunuyor. Altay'ın başında çıktığı ilk maçta Keçiörengücü karşısında sahadan mağlup ayrılan teknik direktör Osman Özköylü, kritik bir maça çıkacaklarını ancak sahada en iyi mücadeleyi gösterip kazanmak istediklerini söyledi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı