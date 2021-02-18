Altay keskin virajda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altay keskin virajda

18.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:53
Altay keskin virajda

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilerek Play-Off hattının dışında kalan Altay, yarın deplasmanda kendisi gibi Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren rakiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilerek Play-Off hattının dışında kalan Altay, yarın deplasmanda kendisi gibi Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren rakiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak.

Bu mücadeleyle kapılarını ilk kez açacak 33 bin kapasiteli Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. Konuk siyah-beyazlılarda kart cezalısı Zeki Yıldırım ile sol arka adalesinde yırtık tespit edilen kaptan İbrahim Öztürk, Adana deplasmanında forma giyemeyecek. Süper Lig yarışını yakından ilgilendiren 90 dakika öncesi ligde ilk yarıda bir ara liderlik koltuğunda oturan sekizinci sıradaki İzmir temsilcisinin 35, Play-Off hattında dördüncü basamakta bulunan Adana Demirspor'un ise 38 puanı bulunuyor. Altay'ın başında çıktığı ilk maçta Keçiörengücü karşısında sahadan mağlup ayrılan teknik direktör Osman Özköylü, kritik bir maça çıkacaklarını ancak sahada en iyi mücadeleyi gösterip kazanmak istediklerini söyledi. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Osman Kavala Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altay keskin virajda - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 11:14:06. #1.16#
title