Altay, Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı
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Altay, Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı

Altay, Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, altyapısından 18 yaşındaki forveti Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattığını açıkladı.

Altay, altyapısından 18 yaşındaki forveti Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattığını açıkladı.

TFF 1. Lig'de play-off oynayacak olan Altay, genç forveti Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu. Sportif Direktör İbrahim Akın'la bir araya gelen 18 yaşındaki golcü, kendisini 5 yıl daha siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

"Kimsenin şüphesi olmasın"

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Kazımcan, "Altyapısından doğup büyüdüğüm, birçok duyguyu yaşadığım kulübümle sözleşme yenilediğim için çok mutluyum. Altay kültürünü benimseyerek sürekli gelişmeye devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hem benim için hem de kulübümüz için hayırlı olsun" dedi.

Sezon başında Galatasaray, Trabzonspor ve Belçika'nın Gent takımının ilgilendiği Karataş için Fransa'nın Lens kulübünün de devrede olduğu iddia edilmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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