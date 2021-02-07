Altay, kazanmayı hatırladı
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Altay, kazanmayı hatırladı

07.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:16
Altay, kazanmayı hatırladı

TFF 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 mağlup eden Altay, 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 mağlup eden Altay, 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

Ligin ilk devresinde 2 hafta liderlik koltuğunda kalmasına rağmen 20. haftaya lider Giresunspor'un 9 puan gerisinde giren Altay, Eskişehirspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etmeyi başardı. Ligde 3 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, puanını 35'e çıkardı.

Yücel İldiz'le yollarını ayırmasının ardından henüz yeni teknik direktörünü belirlemeyen siyah-beyazlı ekip, dünkü karşılaşmaya 19 yaş altı takımı sorumlusu Hüseyin Tavur yönetiminde çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte dün 2 gol bulan Marco Paixao, bu sezon gol sayısını 14'e çıkardı ve ligde en fazla gol atanlar listesinde ilk sıradaki yerini korudu. Dünkü müsabakada 89. dakikada oyuna dahil olan ve 2 dakika sonra takımının 5. golüne imza atan 18 yaşındaki Kazımcan Karataş, 4. lig maçında profesyonel kariyerinde ilk golüne ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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