Altay, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
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Altay, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Altay, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edecek Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edecek Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Siyah-beyazlı ekibin pazartesi günkü antrenmanında sakatlanan İsveçli Eric Björkander, takımdan ayrı idman yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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