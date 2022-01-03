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Altay, Kayserispor'a hazırlanıyor

Altay, Kayserispor'a hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Altay, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de Altay, 20. hafta karşılaşmasında Kayserispor'a konuk olacak. 9 Ocak Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Maç öncesinde Altay'da hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılar, sabah saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Denizli ve yardımcı antrenörler yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, dayanıklılık ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. - İZMİR

Altay, Kayserispor'a hazırlanıyor

Altay, Kayserispor'a hazırlanıyor

Altay, Kayserispor'a hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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