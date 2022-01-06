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Altay, Kayseri'ye gitti

Altay, Kayseri'ye gitti
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında 9 Ocak Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Altay, bu müsabaka için bugün Kayseri'ye gitti.

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında 9 Ocak Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Altay, bu müsabaka için bugün Kayseri'ye gitti.

Müsabaka için hazırlıklarına Kayseri'de devam edecek siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan İbrahim Öztürk ve Serge Aka Kayseri'ye götürülmedi.

İzmir temsilcisinde Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli Takım kadrosunda bulunan Andre Poko ile cezalı Cebrail Karayel ve Cesar Pinares de Yukatel Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde son 12 maçta galibiyeti bulunmayan Altay, ilk yarıyı 18 puanla 16. sırada tamamladı.

Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda 9 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak Yukatel Kayserispor-Altay maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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