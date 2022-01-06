Altay, Kayseri'de pusuya yattı

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında pazar günü deplasmanda Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak Altay, maçtan 3 gün önce bugün Kayseri'ye giderek kampa girdi. Ligde son 12 maçında galibiyet yüzü göremeyen İzmir temsilcisi, sezonun ilk haftasında evinde 3-0 mağlup ettiği Kayserispor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, iç sahada sadece lider Trabzonspor'a mağlup olan Kayseri ekibine ikinci yenilgisini tattırmak istiyor.

Sağ bek Cebrail ve forvet arkası Pinares'in cezalı, stoper İbrahim ve ön libero Aka'nın sakat, Poko'nun ise Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon Milli Takımı'nda olduğunu dile getiren Teknik Direktör Mustafa Denizli, stoper Murat'ı maça yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Eksiklerle mücadele edeceklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Hayırlısıyla ikinci yarıya başlıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

Haberi Kaydet