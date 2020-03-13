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Fatih Karagümrük, Hatayspor, Altay, Spor

Altay, Karagümrük virajında

TFF 1. Lig'de evinde lider Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra averajla Play-Off hattından çıkmasına rağmen ilk 2 ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren 42 puanlı Altay, yarın deplasmanda aynı puanı paylaştığı Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaşacak.

13.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:40
Altay, Karagümrük virajında

TFF 1. Lig'de evinde lider Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra averajla Play-Off hattından çıkmasına rağmen ilk 2 ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren 42 puanlı Altay, yarın deplasmanda aynı puanı paylaştığı Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaşacak. Vefa Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakada Caner Ak düdük çalacak. İzmir ekibi, Süper Lig yolundaki en önemli sınavlarından birini verecek. 

İç sahada 5'te 5 yapan Altay, İstanbul'da kazanarak deplasmandaki 5 haftalık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Kadrosunda eksiği bulunmayan siyah-beyazlılar, rakibinin 9 haftalık yenilmezlik serisini de bitirmek istiyor. İlk yarıda iki takım arasında İzmir'de oynanan maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti. İzmir ekibi lig sonunda olası puan eşitliğinde ikili averajda üstünlük kurmayı planlıyor.

ALTAY MUHTEMEL 11Cihan - Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Tatos, Kappel, Putsila, Turgut Doğan, PaixaoESİN ÖZGENER'E ANMA TÖRENİAltay'ın unutulmaz başkanlarından Esin Özgener, vefatının 12'nci yıldönümünde Işıkkent Kabristan'ındaki mezarı başında anıldı. Anma törenine Esin Özgener'in oğlu İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in yanı sıra Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, camianın önemli isimlerinden Kemal Zorlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Sportif Direktör Murat Uluç, Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Aybars Akoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve sevenleri katıldı.Mahmut Özgener, "Bana önderlik eden, önümü açan, inanılmaz imkanlar sunan babacığımı sizlerin huzurunda bir kez daha şükranla anıyorum. Yaptığım ziyaretlerde insanların babama göstermiş olduğu sevgi ve saygı benim için her türlü makamdan ve değerden üstün. Böyle bir kişinin evladı olmak benim için çok büyük şans" ifadelerini kullandı.

Anma töreninde Özgener'in torunları Altay U16 takım kaptanı, milli futbolcu Cem Özgener ve Can Özgener de duygusal anlar yaşadı.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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