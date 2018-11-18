Altay, Kapıdan Satışlar Konusunda Uyardı

Son günlerde üniversite öğrencilerinden kapıdan satışlardan dolayı yoğun şikayet aldıklarını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay; tüketicilere, kapıdan satış yöntemiyle alakalı uyarılarda bulundu.

Tüketici kapıdan satışta aldığı ürünü beğensin veya beğenmesin, ayıplı olsun veya olmasın bir gerekçe göstermeden 14 gün içerisinde cayma hakkına sahip olduğunu dile getiren Altay, "Ayrıca Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca satıcı veya sağlayıcılar tüketicilere cayma hakkı konusunda gerekli bilgi vermez ise veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmezse, tüketicilerin cayma hakkı 14 günden 1 yıla çıkmaktadır. Üniversitelerin kampüslerine gelen satıcılar, öğrencileri farklı ikna yöntemleriyle kandırmakta ve 14 günlük cayma süresinin geçmesi için değişik yöntemler uygulamaktadır. Kapıdan satış olaylarında haklarını tam bilmeyen öğrencilerde mağdur olmaktadır. Aldığımız şikayetlerde ürün veya hizmeti satın alan tüketici, 14 gün içinde cayma hakkını kullanmak için satıcıya hiç bir şekilde ulaşamıyor. 14 günlük cayma bedelini geçirdiğini düşünen tüketici de satıcının tüm taleplerini yerine getiriyor" diye konuştu.

Diğer bir şikayette ise "14 günlük deneme süresi veriyoruz, 14 gün sonra isterseniz iade edebilirsiniz" denildiğini anımsatan Altay, "Başka bir şikayette ise tüketicilere hiç bir şekilde iade edemezsiniz şeklinde evrak imzalatılıyor ve avukatları aracılığı ile de tehdit ediliyor. Öncelikle 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladığından beri yabancı dil seti, eğitim seti, kitap seti gibi ürünleri satmak için üniversite kampüslerinde kamp kuran bu kişilere üniversite yönetimlerinin önlem alması gerekir. Tüketicilerinde Kapıdan yapılan satışlarda daha dikkatli olması gerekir. Tüketicinin evine, iş yerine, okuluna gelen satıcıdan ürünün veya hizmetin hemen alınmaması, önce o firma hakkında bir araştırma yaparak bilgi sahibi olunması gerekir. Gelen satıcılar kim olursa olsun, ne kadar cazip kampanya yaparsa yapsın, mutlaka birkaç gün düşünme ve değerlendirme yapmadan ürünün alınmaması gerekir. Satın aldığı ürünü iade etmek isteyen tüketici, 14 gün içerisinde satıcıya kısa mesaj, elektronik posta ve telefon ile ulaşamaz ise Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat etme hakkına sahiptir. Bunun yanında tüketicinin 500 liralık alacağı için 150 lira ile 1000 lira arası noterden ihtar çekmesine gerek yoktur. Tüketici Hakem Heyetine Başvuruda bulunmak yeterlidir. Ayrıca satış elemanlarının taciz ve avukatların tehditkar tavırları nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekir" diye konuştu. - ERZURUM