Altay, kadın futboluna el atıyor TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay, kadın futbol takımı kurma kararı aldı.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay, kadın futbol takımı kurma kararı aldı. İzmir kulübünden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun 106 yıllık çınarı Altay Spor Kulübü, 'Kadınlar sporun her alanında güzel' şiarıyla kadın futbol takımı kurmak üzere harekete geçti. Sporseverlerin her geçen gün daha büyük ilgi ile yaklaştığı kadınlar futbol liglerine yönelik yatırım yapma kararı alan yönetim kurulumuz kendi bünyesinde oluşturacağı takımla çalışmalara start verecek" ifadeleri kullanıldı.



Kaynak: DHA