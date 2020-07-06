Altay kaderini İzmir'de çizecek TFF 1. Lig'de 1-0 geriye düşüp, 2-1 öne geçtiği Adana Demirspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek ilk 2 şansını mucizelere bırakan 51 puanlı Altay, pazar günü evinde 56 puanlı zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynayacağı maçta son kozlarını oynayacak.

TFF 1. Lig'de 1-0 geriye düşüp, 2-1 öne geçtiği Adana Demirspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek ilk 2 şansını mucizelere bırakan 51 puanlı Altay, pazar günü evinde 56 puanlı zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynayacağı maçta son kozlarını oynayacak. Siyah-beyazlılar mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı kritik randevuda rakibini yenerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Son hafta deplasmanda oynayacağı Giresunspor karşılaşması öncesi Erzurumspor'la arasındaki puan farkını eritmeyi hedefleyen, olası kayıpla direkt Süper Lig hedeflediği sezonda Play-Off'tan da olmak istemeyen Altay, bu hafta farklı stadyumda maç yapacak olmanın endişesini yaşıyor.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanarak iç sahadaki performansıyla rakiplerine gözdağı veren siyah-beyazlılar, bu kez sezon başında kullandığı Atatürk Stadı'na dönmek zorunda kaldı. Bornova'da önceliği bulunan Altınordu'nun aynı gün Giresunspor'u konuk edecek olması nedeniyle Altay zorunlu stat değişikliğine gidecek. Altay yönetimi maçın Bornova'da oynanması için girişimde bulunurken, kümede kalışını henüz ilan edemeyen Altınordu bu talebe olumsuz yanıt verdi. Altınordu onay verse bile Altay'ın stat değişikliği talebini ilk 2 yarışındaki misafir takım Erzurumspor'un da kabul etmesi gerektiği belirtildi.

DEPLASMANDA BİR BİR ERİDİAltay son 5 deplasman maçından beraberliklerle ayrılarak gurbette üst üste 10 puan kaybetti, direkt Süper Lig hayalini büyük oranda yitirdi. Siyah-beyazlılar, bu periyotta Bursaspor, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor ve Adanaspor'la 2-2, Ekol Göz Menemenspor'la ise 1-1 berabere kaldı. Sezonun ikinci yarısında dış sahada kazanamayan İzmir temsilcisi 8 deplasman maçında 6 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Eskişehirspor deplasmanı sonrası ceza alan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, final gibi karşılaşmalarda bu hafta da takımının başında yer alamayarak 3 maçlık cezasını tamamlayacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Yılmaz forma giyemeyecek. Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Adana'da görev alamayan Kappel'in de Erzurum maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA