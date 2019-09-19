Altay iyi gidişatı sürdürmek istiyor

19.09.2019 11:24

TFF 1. Lig'de 21 Eylül Cumartesi günü Keçiörengücü'nü konuk edecek Altay'ın savunma oyuncularından Erhan Kartal, "İyi bir gidişatımız var, bu gidişatı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Erhan Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada ligin ilk maçında Ümraniyespor'a mağlup olduklarını ancak daha sonra toparlandıklarını söyledi.

Takım olarak çok iyi bir ortamlarının olduğunu kaydeden Erhan Kartal, "Herkes mutlu, iyi çalışıyoruz. Bu hafta Keçiörengücü ile önemli bir maçımız var. İyi bir gidişatımız var, bu gidişatı sürdürmek istiyoruz. Ardından Mardin'de kupa maçımız var. Uzak olsun sıkıntı yok, kazasız belasız, sakatlıksız bir maç oynayıp geri döneceğiz ligimize." ifadelerini kullandı.

Bu sezon başında Altay'da profesyonel sözleşme imzalanan ve İstanbul'da 20-26 Eylül'de düzenlenecek UEFA Assist Uluslararası Futbol Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Kazımcan Karataş ise milli takımlarda Altay'ı en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirtti.

Bunun gurur verici olduğunu belirten Kazımcan Karataş, "Büyük Altay'ı orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu sezon lige iyi başladık. Hedefimiz şampiyonluk. 2 sezondur A takımla idmanlara çıkıyorum. Hocalarım ve abilerim bana destek veriyor. Bu desteğe layık olmak için çok çalışıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA