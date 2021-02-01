Altay - İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta?
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Altay - İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

01.02.2021 03:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 03:59
Altay - İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig 19. haftanın kapanış karşılaşmasında Altay - İstanbulspor maçı olacak. Son üç haftayı deplasmanda geçiren Altay, 5. sıradan maça devam ediyor. Futbolseverler ise Altay - İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Ligin 2. sırasında yer alan İstanbulspor'u mağlup etmek içinmücadele edecek olan Altay, asla lig'de ilerlemek istiyor. Futbol heyecanının doruklarda olduğuAltay - İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta? belli oldu.

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig Altay - İstanbulspor maçı cihan Aydın Yönetiminde İzmir'de, Altay Alsancak Stadı'nda gerçekleşecek. Altay - İstanbulspor maçı, TRT Spor HD ve Bein Sports Max 1 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 81, TRT Spor HD Digiturk 8, Vodafone TV 70,Turkcell TV+ 70, Tivibu 85, Fil Box 74, Kablo TV 236 ve web üzerinden izlenebilecek.

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

1. Lig 19. haftanın kapanışında Altay - İstanbulspor maçı, 1 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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