Altay - İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig 19. haftanın kapanış karşılaşmasında Altay - İstanbulspor maçı olacak. Son üç haftayı deplasmanda geçiren Altay, 5. sıradan maça devam ediyor. Futbolseverler ise Altay - İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Ligin 2. sırasında yer alan İstanbulspor'u mağlup etmek içinmücadele edecek olan Altay, asla lig'de ilerlemek istiyor. Futbol heyecanının doruklarda olduğuAltay - İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta? belli oldu.

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig Altay - İstanbulspor maçı cihan Aydın Yönetiminde İzmir'de, Altay Alsancak Stadı'nda gerçekleşecek. Altay - İstanbulspor maçı, TRT Spor HD ve Bein Sports Max 1 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 81, TRT Spor HD Digiturk 8, Vodafone TV 70,Turkcell TV+ 70, Tivibu 85, Fil Box 74, Kablo TV 236 ve web üzerinden izlenebilecek.

ALTAY - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

1. Lig 19. haftanın kapanışında Altay - İstanbulspor maçı, 1 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.