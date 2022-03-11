Altay'ın tek hedefi galibiyet

Altay, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında mutlak galibiyet hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Altay, yarın saat 16.00'da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Bilal Gölen yapacak. Maç öncesinde Altay 26 puanla 18. sırada, Yeni Malatyaspor ise 20 puanla 20. sırada bulunuyor.

Hedef mutlak galibiyet

Ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Altay, kümede kalma umutlarını tazelemişti. Siyah-beyazlılar, bu umudunu Yeni Malatyaspor karşısında alacağı galibiyetle güçlendirmek istiyor. İzmir temsilcisi, mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda puanını 29'a yükseltecekken, rakibi Malatyaspor'un da ligde kalma ihtimalini oldukça düşürmüş olacak.

Altay'da geçtiğimiz hafta Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören İranlı sol bek oyuncusu Mohammad Naderi, Malatyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor