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Altay'ın Süper Lig'deki rakibi Göztepe

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay'ın Süper Lig'deki rakibi Göztepe

Süper Lig'de son 2 haftada puanı bulunmayan Altay, 5. hafta mücadelesinde yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Süper Lig'de son 2 haftada puanı bulunmayan Altay, 5. hafta mücadelesinde yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Göztepe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'e 18 yıl aradan dönen Altay, ilk 2 haftada Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.

Ligde 6 puan ve averajla 9. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, yarın rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Altay'da sakatlıkları bulunan Cesar Pinares, Ahmed Rayan, Andre Poko ve Martin Rodriguez'in durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: Altay'ın Süper Lig'deki rakibi Göztepe - Haberler Spor
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