Altay'ın son dakika transferi Poko
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Altay'ın son dakika transferi Poko

02.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:51
Altay'ın son dakika transferi Poko

TFF 1'inci Lig'de dün evinde zirve takipçisi İstanbulspor'a 3-1 yenilerek 6'ncı sıraya gerileyen Altay, ara transferin son saatlerinde Göztepe'den ayrılan Andre Poko ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig'de dün evinde zirve takipçisi İstanbulspor'a 3-1 yenilerek 6'ncı sıraya gerileyen Altay, ara transferin son saatlerinde Göztepe'den ayrılan Andre Poko ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Gabonlu orta saha oyuncusu siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği 9'uncu futbolcu oldu. Göztepe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra sözleşmesi feshedilen Poko, Süper Lig'de 100 maçta 2 gol kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu, Kardemir Karabükspor'da da oynamıştı.

Altay, ara transferde yine Göztepe'den ayrılan Deniz Kadah ve Mossoro'yu kadrosuna katmıştı. Ara transfer döneminde tüm transferlerini Süper Lig ekiplerinden yapan siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor'dan kaleci Stachowiak, Ankaragücü'den sağ bek Cebrail Karayel, Hes Kablo Kayserispor'dan orta saha oyuncusu İlhan Depe, Gaziantep FK'dan sol bek Mehmet Erdem Uğurlu, Yeni Malatyaspor'dan stoper Murat Akça ve Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'la el sıkıştı.

İLDİZ: BİREYSEL HATALAR YAKTI

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3-1 kaybettikleri İstanbulspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İlk 45 dakikada maalesef kalemize gelen 2 topla beraber devreye 2-0 mağlup girdik. Futbolun bir azizliği olsa gerek. İkinci devreye yine pozitif başladık ve 2-1'i yakaladık. Oyunun sonuna kadar da beraberliği yakalamaya çalıştık. Bireysel hatalar son zamanlarda çok canımızı yaktı. Maçın başından beri forse ettiğiniz oyunda istatistiklerin önemi olmuyor. Maçı 3-1 mağlup bitirdiğimiz için çok üzgünüz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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