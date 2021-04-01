Altay'ın savunması kale gibi
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Altay'ın savunması kale gibi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altay'ın savunması kale gibi

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından Bursaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Altay son haftalarda kalesine duvar ördü.

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TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından Bursaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Altay son haftalarda kalesine duvar ördü. Üst üste aldığı galibiyetlerle Süper Lig potasına doğru emin adımlarla ilerleyen siyah-beyazlılar 4 maçta sadece 1 gol yedi. GZT Giresunspor'u dış sahada 2-1 yenerek seriye başlayan Altay, Tuzlaspor'u 5-0, Aydeniz Et Balıkesirspor ve Menemenspor'u da 3-0 yendi. Hem savunmasıyla hem de hücumuyla taraftarına güven veren siyah-beyazlılarda gözler Bursaspor maçına çevrildi. Teknik Direktör Osman Özköylü zorlu bir sınava çıkacaklarını ancak takımına sonuna kadar inandığını söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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