Altay'ın rövanş planı hazır
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Altay'ın rövanş planı hazır

Altay'ın rövanş planı hazır
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında evinde 3-2 mağlup ettiği İstanbulspor'u cumartesi günü deplasmanda eleyerek finale yükselmeyi hedefleyen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli planını hazırladı.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında evinde 3-2 mağlup ettiği İstanbulspor'u cumartesi günü deplasmanda eleyerek finale yükselmeyi hedefleyen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli planını hazırladı. İzmir ekibi ilk randevuda yediği 2 golü de penaltıdan kalesinde görürken, deneyimli teknik adam penaltılara neden olan başta Murat Akça olmak üzere tüm takımın daha dikkatli olmasını istedi. Finallerde küçük bir hatanın pahalıya mal olabileceğini ifade eden teknik patron Mustafa Denizli, öğrencilerinden aynı zamanda hücumda bonkör davranmamalarını istedi.

Altay'ın kritik rövanş maçında sahaya beraberlik yetmesine rağmen galibiyet hedefiyle çıkacağı ifade edildi. İlk maçta olduğu gibi erken gol ve goller bularak rakibin direncini kırmayı planlayan siyah-beyazlılar, rakibini kanat ataklarıyla vurmaya çalışacak. İlk randevuda rakip fileleri sarsan Paixao (2) ve Kappel'i yine en önemli gol silahları olarak hazırlayan teknik heyet, Regattin, Ziya, Erhan, Mossoro, Eren, Deniz Kadah ve Kazımcan gibi hücum oyuncularına da gol vuruşu çalışmaları yaptırıyor. Teknik direktör Denizli, olası seri penaltı atışları için de siyah-beyazlı takımı rövanşa hazırlıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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