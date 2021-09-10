Altay'ın rakibi Konyaspor

Süper Lig'de ilk 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u (D) mağlup ettikten sonra evinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Altay, yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u (D) mağlup ettikten sonra evinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Altay, yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. İlk 3 haftada topladığı 6 puanla 6'ncı sıraya yerleşen İzmir temsilcisi, 7 puanı bulunan bir basamak üzerindeki Konyaspor karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kendi tesislerinde çalışan siyah-beyazlılarda ön libero Poko'nun Gabon Milli Takımı'ndan dönmesiyle eksik kalmadı. Ligde 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Konya ekibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Yeni bir takım olmalarına rağmen sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Teknik Direktör Mustafa Denizli, "Daha iyisini yapacak potansiyelimiz var. Oyunumuzu geliştirip keyif veren futbol izletmek istiyoruz" dedi.

ÜÇ OYUNCU ELDE KALDI

Altay'da kadro dışı kalan 5 oyuncudan 2'sinin sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, 3 oyuncu kulüple bağlarını koparamadı. Yönetim gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz ile sol bek Mehmet Erdem Uğurlu'nun sözleşmelerini tek taraflı sonlandırdı. Berkay boşta kalırken, Mehmet Erdem Bursaspor'a gitti. Sol kanat Ziya Alkurt, ön libero Jasmin Scuk ve stoper Gencer Cansev ise kulüp bulamayınca elde kaldı. Altay bu 3 futbolcuya sözleşmelerinde yazan garanti paralarını ödemek zorunda kalacak.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı