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Altay'ın nöbetçi golcüsü Rayan

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay'ın nöbetçi golcüsü Rayan

SPOR Toto Süper Lig'de cuma günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da Mısırlı santrfor Ahmed Yasser Rayan, siyah-beyazlı takımın nöbetçi golcüsü oldu.

SPOR Toto Süper Lig'de cuma günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da Mısırlı santrfor Ahmed Yasser Rayan, siyah-beyazlı takımın nöbetçi golcüsü oldu. Oynadığı 9 maçta 3 kez ilk 11'de şans bulan 23 yaşındaki forvet, oyuna sonradan girdiği 3 maçta rakip fileleri sarsmayı başardı. Siyah-beyazlı formayla ilk golünü 81'inci dakikada oyuna girdiği Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 85'inci dakikada kaydeden Mısırlı santrfor, ikinci yarısında oyuna alındığı İttifak Holding Konyaspor deplasmanında 90+1'inci dakikada rakip fileleri sarstı.

Son olarak iç sahada oynanan Adana Demirspor maçında yine ikinci devrede oyuna girip, 48'inci dakikada skoru 1-1'e getiren Rayan, takımının sahadan 3-1 mağlup ayrılmasıyla buruk sevinç yaşadı. İzmir temsilcisi, Ahmed Rayan'ın rakip ağları havalandırdığı Alanyaspor maçından 4-1 galip, Konyaspor randevsundan ise 3-1 yenik ayrıldı. Mısır'ın El Ahly takımından satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Rayan, 6 golü bulunan Fildişi Sahilli santrfor Karamoko Daouda Bamba'dan sonra takımın en skorer ikinci oyuncusu konumunda. Mısırlı futbolcunun kupada ise 2 golü bulunuyor.


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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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