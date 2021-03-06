Altay'ın konuğu Tuzlaspor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Giresunspor'u 2-1 yenerek rakibinin 12 maçlık galibiyet serisini sona erdiren Altay, yarın evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak.

Ligde deplasmandaki son 3 maçını kazanmasına rağmen iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybeden İzmir ekibi 41 puanla 6'ncı sırada, aynı puandaki Tuzlaspor ise averajla 7'nci basamakta yer alıyor.Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Özgür, Harun ve Gençer forma giyemeyecek. İyileşen İbrahim konusunda son kararı ise teknik direktör Osman Özköylü verecek. Altay ilk yarıda rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı