Altay'ın konuğu lider Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak GZT Giresunspor'a deplasmanda 3-1 kaybederek galibiyet hasretini 10 maça çıkaran, düşme hattıyla arasında yalnız 2 puan fark kalan Altay, yarın yeni evindeki ikinci sınavda lider Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Altay'la Trabzonspor en son 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Altay'ın küme düştüğü o sezon Süper Lig'de son kez kozlarını paylaşan iki ekip şu ana kadar 50 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Altay'ın 10, Trabzonspor'un 28 galibiyeti bulunurken, 12 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Altay'ın 46 gol attığı bu mücadelelerde Trabzonspor ise 83 kez fileleri havalandırdı. İzmir'deki 25 müsabakada ise Altay 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, bordo-mavili takım ise 42 kez fileleri sarstı. Trabzonspor rakibine karşı en farklı galibiyeti 1980-1981 sezonunda Trabzon'da 4-0'lık skorla alırken, Altay da bordo-mavilileri 1998-1999'da deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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