Altay'ın konuğu Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçını kaybedip, 15 haftadır 3 puanı bir arada göremeyen düşme hattındaki Altay, yarın evinde zirve takipçisi İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçını kaybedip, 15 haftadır 3 puanı bir arada göremeyen düşme hattındaki Altay, yarın evinde zirve takipçisi İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 23'üncü hafta mücadelesinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Siyah-beyazlı yönetim, 11 Ocak'ta geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın anısına müsabakanın maraton tribünü bilet fiyatını forma numarasına ithafen 6 TL, numaralı tribünü ise Konyaspor'un plaka koduna nedeniyle de 42 TL olarak belirledi.

Ligde son galibiyetini 24 Eylül 2021'de Beşiktaş'ı 2-1 yenerek elde eden İzmir temsilcisi, Konyaspor'u mağlup ederek yaklaşık 4 ay sonra 3 puan elde etmeyi hedefliyor. UEFA standartlarında yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı 3 karşılaşmada puan yüzü göremeyen Altay, bu kez galip gelerek kötü gidişe nokta koymak istiyor. Ligde 18 puanla 19'uncu sırada yer alan siyah-beyazlılar, 42 puanlı 2'nci sıradaki rakibine ilk yarıda deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Gabonlu Poko ve sakat Aka'nın forma giyemeyeceği Altay'da Cebrail ve Thaciano'nun durumları maç saatinde netleşecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri