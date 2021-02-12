Altay'ın konuğu Keçiörengücü
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Altay'ın konuğu Keçiörengücü

12.02.2021 11:32 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:37
Altay'ın konuğu Keçiörengücü

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 yenerek moral bulan Altay, yarın evinde Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak.

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 yenerek moral bulan Altay, yarın evinde Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Altay'da Yücel İldiz'le yolların ayrılmasının ardından hafta içinde anlaşma sağlanan teknik direktör Osman Özköylü, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.

İzmir ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Osman Özköylü, "Büyük Altay'ın büyük hedefleri için buradayız. Tüm camiamızın desteği, birlik ve beraberliği ile el ele Süper Lig'e" mesajı paylaştı. Ligde topladığı 35 puanla 6'ncı sırada yer alan Altay, 34 puanı bulunan bir basamak altındaki Başkent ekibini yenerek Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Harun, hazır olmayan Gençer ve sezonu kapatan Özgür dışında eksik yok.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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