Altay'ın konuğu İstanbulspor

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını kaybederek 32 puanda kalan ve zirvenin 6 puan gerisine düşen 4'üncü sıradaki Altay yarın evinde 37 puanı bulunan zirve takipçisi İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 19'uncu haftanın kapanış maçında Cihan Aydın düdük çalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Thiam ve sakatlığı süren Harun forma giyemeyecek.

Geçen hafta transfer yasağı nedeniyle lisansları çıkmayan yeni transferler Deniz Kadah, Mehmet Erdem, Mossoro, Zeki Yıldırım, Cebrail Karayel ve Murat Akça ile birlikte hafta içinde takıma katılan son transfer İlhan Depe sorunun çözülmesi üzerine görev yapabilecek. Altay'ın İzmir'e getirdiği kaleci Stachowiak'ın da imza atması bekleniyor. İç sahada 4'te 4 yapmayı hedefleyen siyah-beyazılar, zorlu İstanbulspor engelini aşarak ilk 2 iddiasını da sürdürmük istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı