Altay'ın konuğu İstanbulspor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altay'ın konuğu İstanbulspor

31.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:42
Altay'ın konuğu İstanbulspor

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını kaybederek 32 puanda kalan ve zirvenin 6 puan gerisine düşen 4'üncü sıradaki Altay yarın evinde 37 puanı bulunan zirve takipçisi İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını kaybederek 32 puanda kalan ve zirvenin 6 puan gerisine düşen 4'üncü sıradaki Altay yarın evinde 37 puanı bulunan zirve takipçisi İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 19'uncu haftanın kapanış maçında Cihan Aydın düdük çalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Thiam ve sakatlığı süren Harun forma giyemeyecek.

Geçen hafta transfer yasağı nedeniyle lisansları çıkmayan yeni transferler Deniz Kadah, Mehmet Erdem, Mossoro, Zeki Yıldırım, Cebrail Karayel ve Murat Akça ile birlikte hafta içinde takıma katılan son transfer İlhan Depe sorunun çözülmesi üzerine görev yapabilecek. Altay'ın İzmir'e getirdiği kaleci Stachowiak'ın da imza atması bekleniyor. İç sahada 4'te 4 yapmayı hedefleyen siyah-beyazılar, zorlu İstanbulspor engelini aşarak ilk 2 iddiasını da sürdürmük istiyor


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Erol Bulut Ersun Yanal Mehmet Topal Ünal Karaman
Tüm Haberler Ankara Futbol Yangın Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altay'ın konuğu İstanbulspor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 11:53:58. #1.15#
title