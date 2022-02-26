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Altay'ın konuğu Gaziantep FK

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altay'ın konuğu Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen düşme hattındaki Altay yarın evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen düşme hattındaki Altay yarın evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabakanın biletleri maraton tribünü 20, numaralı batı üst ve alt 50 TL'den satışa sunuldu. Ligde 22 puanla 19'uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi, 36 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek kümede kalma umutlarını korumak istiyor.

Son 19 maçında 14 yenilgi, 4 beraberlik alıp, sadece derbide konuk olduğu Göztepe'yi mağlup edebilen Altay, rakibine ilk yarıda Gaziantep'te oynanan karşılaşmada 4-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar bu yıl kapılarını yeniden açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Alsancak'ta çıktığı 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi bu kez kazanıp taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Stoper Murat'ın cezasının sona erdiği Altay'da eksik bulunmuyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Beşiktaş, Altay, Spor, Haberler

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