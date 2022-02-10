Altay'ın konuğu Çaykur Rizespor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay'ın konuğu Çaykur Rizespor

AA, Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Altay'ın konuğu Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay ile Çaykur Rizespor, 25. haftanın açılış maçında yarın İzmir'de karşılaşacak.

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay ile Çaykur Rizespor, 25. haftanın açılış maçında yarın İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Altay-Çaykur Rizespor müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 16 maç sonra Göztepe'yi yenerek puanını 21'e çıkaran Altay, sıralamada 1 puan farkla önünde yer alan Çaykur Rizespor'u yenerek rakibini geçmeyi planlıyor.

Siyah-beyazlı ekipte Serge Aka dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Çaykur Rizespor'la 14. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 13 maça çıkan Altay, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde de 20 gol gördü.

Altay, ligin ilk yarısında konuk olduğu rakibini 2-1 yenmişti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, İzmir, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title